Губайдуллин Рахимулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1947
Рождение ребёнка
06.01.1950
Рождение ребёнка
10.08.1951
Рождение ребёнка
24.01.1953
Рождение ребёнка
06.10.1954
Рождение ребёнка
28.04.1956
Бракосочетание
1993
Смерть
Неизвестно