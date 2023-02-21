Губайдуллин Рахимулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Рахимулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Рождение ребёнка
06.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Рождение ребёнка
10.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Рождение ребёнка
24.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Рождение ребёнка
06.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Рождение ребёнка
28.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Бракосочетание
1993

Жена: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Смерть
Неизвестно