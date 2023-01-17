Попов Владимир Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1965

Отец: Попов Игорь Владимирович

Мать: Попова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1988

Дочь: Чамель Анна Владимировна

Мать ребёнка: Попова Ирина Алексеевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1991

Сын: Попов Игорь

Мать ребёнка: Попова Ирина Алексеевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.2001

Сын: Попов Константин

Мать ребёнка: Попова Ирина Алексеевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина Алексеевна

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