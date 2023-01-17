Попов Владимир Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1965
Отец: Попов Игорь Владимирович
Мать: Попова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1988
Дочь: Чамель Анна Владимировна
Мать ребёнка: Попова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1991
Сын: Попов Игорь
Мать ребёнка: Попова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.2001
Сын: Попов Константин
Мать ребёнка: Попова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина Алексеевна