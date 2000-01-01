Попова (Величутина) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1936
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1936
Рождение ребёнка
10.08.1965
Отец ребёнка: Попов Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
26.01.1968
Дочь: Папылева Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Попов Игорь Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021
Причина смерти: Болезнь