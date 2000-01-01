Попова (Величутина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Величутина) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1936

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1936

Отец: Величутин Василий Варсанофьевич

Мать: Величутина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
10.08.1965

Сын: Попов Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Попов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
26.01.1968

Дочь: Папылева Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Попов Игорь Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Игорь Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Игорь Владимирович

Смерть
2021
Причина смерти: Болезнь
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