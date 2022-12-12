Попова (Соболева) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Соболева) Ирина Алексеевна

Попова (Соболева) Ирина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1988

Дочь: Чамель Анна Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Игоревич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1991

Сын: Попов Игорь

Отец ребёнка: Попов Владимир Игоревич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.2001

Сын: Попов Константин

Отец ребёнка: Попов Владимир Игоревич

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Игоревич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close