Попова (Соболева) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1988
Дочь: Чамель Анна Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
05.02.1991
Сын: Попов Игорь
Отец ребёнка: Попов Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
01.09.2001
Сын: Попов Константин
Отец ребёнка: Попов Владимир Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно