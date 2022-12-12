Чамель (Попова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1988
Отец: Попов Владимир Игоревич
Мать: Попова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
05.02.2011
Муж: Чамель Александр
Бракосочетание
05.02.2011
Муж: Чамель Александр
Рождение ребёнка
05.06.2011
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Чамель Александр
Рождение ребёнка
08.04.2020
Дочь: Авелина
Отец ребёнка: Чамель Александр
Вологда, город Вологда, Вологодская область