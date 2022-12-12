Чамель (Попова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамель (Попова) Анна Владимировна

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1988

Отец: Попов Владимир Игоревич

Мать: Попова Ирина Алексеевна

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.2011

Муж: Чамель Александр

Бракосочетание
05.02.2011

Муж: Чамель Александр

Рождение ребёнка
05.06.2011

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Чамель Александр

Рождение ребёнка
08.04.2020

Дочь: Авелина

Отец ребёнка: Чамель Александр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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