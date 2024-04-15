Зятьков Ларион Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Зятьков Осип Кузьмич
Мать: Зятькова Авдотья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Алена Ларионовна
Мать ребёнка: Зятькова Василиса Макеевна
Рождение ребёнка
?.12.1850
Дочь: Неонила Ларионовна
Мать ребёнка: Зятькова Василиса Макеевна
Рождение ребёнка
?.12.1850
Сын: Зятьков Евлампий Или Михаил Ларионович
Мать ребёнка: Зятькова Василиса Макеевна
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно