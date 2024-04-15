Зятьков Евлампий Или Михаил Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятьков Евлампий Или Михаил Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1850

Отец: Зятьков Ларион Осипович

Мать: Зятькова Василиса Макеевна

Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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