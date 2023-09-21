Зятькова Василиса Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Алена Ларионовна
Отец ребёнка: Зятьков Ларион Осипович
Рождение ребёнка
?.12.1850
Дочь: Неонила Ларионовна
Отец ребёнка: Зятьков Ларион Осипович
Рождение ребёнка
?.12.1850
Сын: Зятьков Евлампий или Михаил Ларионович
Отец ребёнка: Зятьков Ларион Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно