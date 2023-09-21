Зятькова Василиса Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Василиса Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Алена Ларионовна

Отец ребёнка: Зятьков Ларион Осипович

Рождение ребёнка
?.12.1850

Дочь: Неонила Ларионовна

Отец ребёнка: Зятьков Ларион Осипович

Рождение ребёнка
?.12.1850

Сын: Зятьков Евлампий или Михаил Ларионович

Отец ребёнка: Зятьков Ларион Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Ларион Осипович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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