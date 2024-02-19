Зятьков Осип Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Зятьков Кузьма Дорофеевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Зятькова Авдотья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зятькова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838