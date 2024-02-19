Зятьков Осип Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятьков Осип Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Зятьков Кузьма Дорофеевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зятьков Ларион Осипович

Мать ребёнка: Зятькова Авдотья

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Федора Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1838
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