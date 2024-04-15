Зятьков Кузьма Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Зятьков Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
1811
Место жительства
С 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зятькова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зятьков Иван Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно