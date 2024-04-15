Зятьков Кузьма Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятьков Кузьма Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зятьков Осип Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Зятьков Степан Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зятьков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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