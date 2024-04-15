Зятьков Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Зятьков Кузьма Дорофеевич
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1850
Дочь: Марья Степановна
Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно