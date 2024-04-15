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Зятьков Степан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Зятьков Кузьма Дорофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зятьков Иван Степанович

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зятьков Иван Степанович

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зятьков Семен Степанович

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зятьков Петр Степанович

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зятьков Федор Степанович

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зятьков Тит Степанович

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
?.11.1850

Дочь: Марья Степановна

Мать ребёнка: Зятькова Ульяна Михайловна

Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Ульяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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