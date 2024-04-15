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Зятькова Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зятьков Иван Степанович

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зятьков Иван Степанович

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Зятьков Семен Степанович

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зятьков Петр Степанович

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зятьков Федор Степанович

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зятьков Тит Степанович

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
?.11.1850

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Степан Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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