Зятькова Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
?.11.1850
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Зятьков Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно