Сухих (Сиротина) Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Сиротина) Акулина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиротин Пётр

Мать: Сиротина Мария Филипповна

Бракосочетание
Около 1930

Муж: Сухих Степан Игнатьевич

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Сухих Василий Степанович

Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Сухих Мария Степановна

Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сухих Анна Степановна

Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Сухих Павел Степанович

Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1942

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно
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