Сухих (Сиротина) Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиротин Пётр
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
10.08.1931
Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Сухих Мария Степановна
Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сухих Анна Степановна
Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.05.1937
Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1942
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Сухих Степан Игнатьевич
Смерть
Неизвестно