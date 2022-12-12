Сиротина Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сиротин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Сиротин Пётр

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Сиротин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухих Акулина Петровна

Отец ребёнка: Сиротин Пётр

Смерть
Неизвестно
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