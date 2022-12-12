Сиротина Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Сиротин Пётр
Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Сиротин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиротин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухих Акулина Петровна
Отец ребёнка: Сиротин Пётр
Смерть
Неизвестно