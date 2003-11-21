Сухих Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Василий Степанович

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Место рождения

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

10.08.1931

Дата смерти

21.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931

Отец: Сухих Степан Игнатьевич

Мать: Сухих (Сиротина) Акулина Петровна

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
с. Ново-Андреевка
Бракосочетание
19.03.1954

Жена: Сухих (Теплюк) Валентина Фёдоровна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
08.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих (Теплюк) Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих (Теплюк) Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих (Теплюк) Валентина Фёдоровна

Жана Тилек, Урджарский район, Абайская область
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Смерть
21.11.2003
Дальний, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

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