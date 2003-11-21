Сухих Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения10.08.1931
Дата смерти21.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931
с. Ново-Андреевка
Бракосочетание
19.03.1954
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
08.06.1957
Рождение ребёнка
08.01.1959
Рождение ребёнка
07.06.1970
Жана Тилек, Урджарский район, Абайская область
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Смерть
21.11.2003
Дальний, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край