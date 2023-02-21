Сухих Степан Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Сухих Игнат Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: 1
Бракосочетание
До 1925
Жена: 1
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Сухих Акулина Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1931
Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна
с. Ново-Андреевка
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Сухих Мария Степановна
Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сухих Анна Степановна
Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1937
Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1942
Дочь: Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна
Военная служба
С 1942 по Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1953
Мать ребёнка: 3
Раньше называлось с. Ново-Андреевка
Смерть
После 1970