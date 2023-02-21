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Сухих Степан Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сухих Игнат Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сухих Степан Степанович

Мать ребёнка: 1

Бракосочетание
До 1925

Жена: 1

Бракосочетание
Около 1930

Жена: Сухих Акулина Петровна

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Сухих Василий Степанович

Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
с. Ново-Андреевка
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Сухих Мария Степановна

Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сухих Анна Степановна

Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Сухих Павел Степанович

Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1942

Дочь: Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сухих Акулина Петровна

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Военная служба
С 1942 по Неизвестно
Бракосочетание
После 1945

Жена: 3

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
19.06.1953

Сын: Сухих Николай Степанович

Мать ребёнка: 3

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Раньше называлось с. Ново-Андреевка
Смерть
После 1970
Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
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