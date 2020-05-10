Сухих Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сухих Степан Игнатьевич

Мать: 1

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