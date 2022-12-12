Сиротин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Сиротина Мария Филипповна
Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухих Акулина Петровна
Мать ребёнка: Сиротина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Сиротина Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно