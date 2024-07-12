Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна

Место рождения

Д. Мартиново, Зубцовский район Тверской области

Дата рождения

22.09.1911

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1911

Отец: Черноусов Григорий

Мать: не указана

Смена фамилии
Неизвестно
Бракосочетание
1928

Муж: Голубев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1936

Сын: Голубев Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Голубев Георгий Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Запись о рождении N 829 от 29.07.1936 Бюро ЗАГС Управления НКВД по Калининской области. Свид- во о рождении N 61658 Место жительства родителей: Ржев, Зубцовская ул., д. 162, КВ. 52
Смерть
31.10.1992
Ржев, город Ржев, Тверская область

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