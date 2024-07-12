Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна
Место рожденияД. Мартиново, Зубцовский район Тверской области
Дата рождения22.09.1911
Дата смерти31.10.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1911
Отец: Черноусов Григорий
Мать: не указана
Смена фамилии
Неизвестно
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
24.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1936
Отец ребёнка: Голубев Георгий Иванович
Запись о рождении N 829 от 29.07.1936 Бюро ЗАГС Управления НКВД по Калининской области. Свид- во о рождении N 61658 Место жительства родителей: Ржев, Зубцовская ул., д. 162, КВ. 52
Смерть
31.10.1992