Голубев Георгий Иванович
Место рожденияД.Бондрево, Векшинский с/сов., Зубцовского
Дата рождения1909
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Голубев Иван
Мать: не указана
Д.Бондрево, Векшинский с/сов., Зубцовского
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
24.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна
Д. Бондрево, Векшинский с/сов., Зубцовского района Западной области
Рождение ребёнка
27.07.1936
Мать ребёнка: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна
Запись о рождении N 829 от 29.07.1936 Бюро ЗАГС Управления НКВД по Калининской области. Свид- во о рождении N 61658 Место жительства родителей: Ржев, Зубцовская ул., д. 162, КВ. 52
Военная служба
?.07.1941
Призван в армию Ржевским военкоматом.
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Брянск, город Брянск, Брянская область
Пропал без вести в Брянских лесах.
Смерть
?.05.1943
Брянская область
Погиб в ВОВ. Пропал без вести в Брянских лесах. Был призван в армию в июле 1941.