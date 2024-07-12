Голубев Георгий Иванович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубев Георгий Иванович

Место рождения

Д.Бондрево, Векшинский с/сов., Зубцовского

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Голубев Иван

Мать: не указана

Д.Бондрево, Векшинский с/сов., Зубцовского
Бракосочетание
1928

Жена: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна

Д. Бондрево, Векшинский с/сов., Зубцовского района Западной области
Рождение ребёнка
27.07.1936

Сын: Голубев Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Запись о рождении N 829 от 29.07.1936 Бюро ЗАГС Управления НКВД по Калининской области. Свид- во о рождении N 61658 Место жительства родителей: Ржев, Зубцовская ул., д. 162, КВ. 52
Военная служба
?.07.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Призван в армию Ржевским военкоматом.
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Брянск, город Брянск, Брянская область
Пропал без вести в Брянских лесах.
Смерть
?.05.1943
Брянская область
Погиб в ВОВ. Пропал без вести в Брянских лесах. Был призван в армию в июле 1941.

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