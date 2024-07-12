Черноусов Григорий
Место рожденияД. Мартиново, Зубцовский район Тверской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Д. Мартиново, Зубцовский район Тверской области
Рождение ребёнка
22.09.1911
Дочь: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Д. Мартиново, Зубцовский район Тверской области
Смерть
Неизвестно