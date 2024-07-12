Черноусов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноусов Григорий

Место рождения

Д. Мартиново, Зубцовский район Тверской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Мартиново, Зубцовский район Тверской области
Рождение ребёнка
22.09.1911

Дочь: Голубева (Черноусова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Д. Мартиново, Зубцовский район Тверской области
Смерть
Неизвестно

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