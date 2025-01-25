Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пестов Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1881

Муж: не указан

Бракосочетание
14.01.1881

Муж: Дёмин Николай (Иван) Ермолаев

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители по жениху: Урлядинского посёлка казаки Семён Фёдоров (?) и Матвей Иосифов Корепанов. По невесте: Того же посёлка казак Иван Григорьев Зайцев и Верхнеуральский мещанин Даниил Терентьев Пес... Показать все
Бракосочетание
20.04.1884

Муж: Пестряков Иван Фёдоров

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Второе замужество у обоих. Поручители по жениху: Карагайской станицы казак Порфирий Фёдоров Пестряков и Николай (?) По невесте: Города Верхне-Уральска мещанин Даниил Терентьев Пестов и Карагайской с... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1885

Сын: Пестряков Александр Иванов

Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров

Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.05.1887

Дочь: Пестрякова Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров

Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: Пестрякова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: Пестрякова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
20.03.1895

Сын: Пестряков Яков Иванович

Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Пестряков Максим Иванович

Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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