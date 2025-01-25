Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пестов Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1881
Муж: не указан
Бракосочетание
14.01.1881
Поручители по жениху: Урлядинского посёлка казаки Семён Фёдоров (?) и Матвей Иосифов Корепанов. По невесте: Того же посёлка казак Иван Григорьев Зайцев и Верхнеуральский мещанин Даниил Терентьев Пес... Показать все
Бракосочетание
20.04.1884
Второе замужество у обоих. Поручители по жениху: Карагайской станицы казак Порфирий Фёдоров Пестряков и Николай (?) По невесте: Города Верхне-Уральска мещанин Даниил Терентьев Пестов и Карагайской с... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1885
Сын: Пестряков Александр Иванов
Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
26.05.1887
Дочь: Пестрякова Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: Пестрякова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
23.11.1891
Дочь: Пестрякова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
20.03.1895
Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Пестряков Максим Иванович
Отец ребёнка: Пестряков Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно