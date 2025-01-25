Дёмин Николай (Иван) Ермолаев 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дёмин Николай (Иван) Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1881

Жена: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители по жениху: Урлядинского посёлка казаки Семён Фёдоров (?) и Матвей Иосифов Корепанов. По невесте: Того же посёлка казак Иван Григорьев Зайцев и Верхнеуральский мещанин Даниил Терентьев Пес... Показать все
Смерть
Неизвестно

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