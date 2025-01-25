Дёмин Николай (Иван) Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1881
Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручители по жениху: Урлядинского посёлка казаки Семён Фёдоров (?) и Матвей Иосифов Корепанов. По невесте: Того же посёлка казак Иван Григорьев Зайцев и Верхнеуральский мещанин Даниил Терентьев Пес... Показать все
Смерть
Неизвестно