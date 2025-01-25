Пестряков Иван Фёдоров 24.03.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестряков Иван Фёдоров

Место рождения

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1848

Отец: Пестряков Фёдор Лукьянов

Мать: Пестрякова Параскева Васильева

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: Той же крепости урядник Андрей Емельянов Овчинников и казака Петра ? Головина жена Дарья Васильевна Источник: https://yandex.ru/archive/catalog/e5d0f8e2-0a8d-432d-b78b-697972c30f37/56
Бракосочетание
20.04.1884

Жена: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Второе замужество у обоих. Поручители по жениху: Карагайской станицы казак Порфирий Фёдоров Пестряков и Николай (?) По невесте: Города Верхне-Уральска мещанин Даниил Терентьев Пестов и Карагайской с... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1885

Сын: Пестряков Александр Иванов

Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.05.1887

Дочь: Пестрякова Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: Пестрякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: Пестрякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
20.03.1895

Сын: Пестряков Яков Иванович

Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Пестряков Максим Иванович

Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева

Смерть
Неизвестно

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