Пестряков Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения24.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
24.03.1848
Восприемники: Той же крепости урядник Андрей Емельянов Овчинников и казака Петра ? Головина жена Дарья Васильевна Источник: https://yandex.ru/archive/catalog/e5d0f8e2-0a8d-432d-b78b-697972c30f37/56
Бракосочетание
20.04.1884
Второе замужество у обоих. Поручители по жениху: Карагайской станицы казак Порфирий Фёдоров Пестряков и Николай (?) По невесте: Города Верхне-Уральска мещанин Даниил Терентьев Пестов и Карагайской с... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1885
Сын: Пестряков Александр Иванов
Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
26.05.1887
Дочь: Пестрякова Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: Пестрякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
23.11.1891
Дочь: Пестрякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
20.03.1895
Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Пестряков Максим Иванович
Мать ребёнка: Пестрякова (Пестова) Евдокия Терентьева
Смерть
Неизвестно