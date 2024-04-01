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Иванов Тихон Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

?.12.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Иванов Елисей Малолеток Д. Новопавловской Прокопьев

Мать: Иванова Анисья (Анна) Стефанова

Рождение ребёнка
29.08.1819

Сын: Иванов Мамант Тихонов

Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Рождение ребёнка
25.11.1822

Сын: Иванов Андрей Казак. Кр. Полуденной Тихонов

Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Рождение ребёнка
01.12.1827

Дочь: Михеева Варвара Тихонова

Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Тихонова

Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Казак Кр.Полуденной Тихонов

Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Военная служба
Неизвестно
Урядник в 1819
Смерть
?.12.1838
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
45 лет помер в степи не исповедован(
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