Иванов Тихон Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти?.12.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
29.08.1819
Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
25.11.1822
Сын: Иванов Андрей Казак. Кр. Полуденной Тихонов
Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
01.12.1827
Дочь: Михеева Варвара Тихонова
Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Тихонова
Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван Казак Кр.Полуденной Тихонов
Мать ребёнка: Иванова Предп Феодосия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Урядник в 1819
Смерть
?.12.1838
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
45 лет помер в степи не исповедован(