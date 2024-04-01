Иванов Андрей Казак. Кр. Полуденной Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей Казак. Кр. Полуденной Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1822

Отец: Иванов Тихон Елисеев

Мать: Иванова Предп Феодосия Емельянова

Бракосочетание
27.09.1848

Жена: Богословцева 1, Иванова 2 Елена Константинова

М. 26, Ж. 24 вдова
Рождение ребёнка
26.04.1849

Сын: Иванов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Богословцева 1, Иванова 2 Елена Константинова

Рождение ребёнка
03.09.1851

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Богословцева 1, Иванова 2 Елена Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословцева 1, Иванова 2 Елена Константинова

Смерть
Неизвестно
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