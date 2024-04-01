Иванов Андрей Казак. Кр. Полуденной Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1822
Бракосочетание
27.09.1848
М. 26, Ж. 24 вдова
Рождение ребёнка
26.04.1849
Мать ребёнка: Богословцева 1, Иванова 2 Елена Константинова
Рождение ребёнка
03.09.1851
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Богословцева 1, Иванова 2 Елена Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно