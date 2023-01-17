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Старостин Василий Евстигнеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Евстигней Евсеев

Мать: Дарья Александрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Старостин Сергей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Старостин Василий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Старостин Сергей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1857

Сын: Старостин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Старостин Петр Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тихонова

Смерть
До 1874
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