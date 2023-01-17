Старостин Василий Евстигнеев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Евстигней Евсеев
Мать: Дарья Александрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Старостин Сергей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Старостин Василий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Старостин Сергей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
04.11.1857
Сын: Старостин Михаил Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тихонова
Смерть
До 1874