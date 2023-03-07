Старостин Сергей Васильев
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Старостин Василий Евстигнеев
Мать: Евдокия Тихонова
Бракосочетание
01.11.1874
Жена: Агриппина Федорова
ПЖ: д. Озерок крестьяне Степан Александров и Сергей Феоктистов ПН: д. Озерок крестьяне Василий Васильев и Николай Калитников
Рождение ребёнка
14.03.1876
Сын: Старостин Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
21.06.1880
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
21.05.1899
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Смерть
Неизвестно