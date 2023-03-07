Старостин Сергей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаростин Сергей Васильев

Старостин Сергей Васильев

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Старостин Василий Евстигнеев

Мать: Евдокия Тихонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1874

Жена: Агриппина Федорова

ПЖ: д. Озерок крестьяне Степан Александров и Сергей Феоктистов ПН: д. Озерок крестьяне Василий Васильев и Николай Калитников
Рождение ребёнка
14.03.1876

Сын: Старостин Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Старостин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Старостин Павел Сергеев

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Старостин Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Старостин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close