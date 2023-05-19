Агриппина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина Федорова

Агриппина Федорова

Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1874

Муж: Старостин Сергей Васильев

ПЖ: д. Озерок крестьяне Степан Александров и Сергей Феоктистов ПН: д. Озерок крестьяне Василий Васильев и Николай Калитников
Рождение ребёнка
14.03.1876

Сын: Старостин Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Старостин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Старостин Павел Сергеев

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Старостин Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Старостин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close