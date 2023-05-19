Агриппина Федорова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1874
ПЖ: д. Озерок крестьяне Степан Александров и Сергей Феоктистов ПН: д. Озерок крестьяне Василий Васильев и Николай Калитников
Рождение ребёнка
14.03.1876
Сын: Старостин Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Рождение ребёнка
21.06.1880
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Рождение ребёнка
21.05.1899
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Старостин Сергей Васильев
Смерть
Неизвестно