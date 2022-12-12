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Евдокия Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Старостин Сергей Васильев

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Старостин Василий Васильев

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Старостин Сергей Васильев

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1857

Сын: Старостин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Старостин Петр Васильев

Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Василий Евстигнеев

Смерть
Неизвестно
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