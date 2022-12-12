Евдокия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Старостин Сергей Васильев
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Старостин Василий Васильев
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Старостин Сергей Васильев
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Рождение ребёнка
04.11.1857
Сын: Старостин Михаил Васильев
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Старостин Василий Евстигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно