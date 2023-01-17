Дарья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрона Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Евсеев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Евсеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Евсеев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Евсеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алексей Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Евсеев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Старостин Василий Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигней Евсеев
Смерть
Неизвестно