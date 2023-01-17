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Дарья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрона Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Алексей Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Старостин Василий Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Евсеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Евсеев

Смерть
Неизвестно
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