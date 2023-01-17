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Янов Тит Иванович

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Место рождения

Усть-Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

31.03.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1860 ст.

Отец: Янов Иван Васильевич

Мать: Янова Христина Ивановна

Усть-Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Жена: Янова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.

Сын: Янов Степан Титович

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Янов Григорий Титович

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Янов Ефим Титович

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Янов Антон Титович

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Янов Алексей Титович

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Иван Титович

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янова Акулина Титовна

Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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