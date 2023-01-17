Янов Тит Иванович
Место рождения
Дата рождения31.03.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1860 ст.
Отец: Янов Иван Васильевич
Мать: Янова Христина Ивановна
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Жена: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.
Сын: Янов Степан Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Янов Ефим Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Янов Антон Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Янов Алексей Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янов Иван Титович
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янова Акулина Титовна
Мать ребёнка: Янова Зиновия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно