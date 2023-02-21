Янова Зиновия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Муж: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.
Сын: Янов Степан Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Янов Ефим Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Янов Антон Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Янов Алексей Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янов Иван Титович
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янова Акулина Титовна
Отец ребёнка: Янов Тит Иванович
Смерть
08.12.1940