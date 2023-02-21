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Янова Зиновия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Муж: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.

Сын: Янов Степан Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Янов Григорий Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Янов Ефим Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Янов Антон Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Янов Алексей Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Иван Титович

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янова Акулина Титовна

Отец ребёнка: Янов Тит Иванович

Смерть
08.12.1940
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