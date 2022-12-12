Янов Степан Титович
Место рождения
Дата рождения17.05.1885 ст.
Дата смерти13.06.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885 ст.
Отец: Янов Тит Иванович
Мать: Янова Зиновия Леонтьевна
Бракосочетание
30.04.1906
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Башкирцева Фекла Степановна
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Позднякова Анна Степановна
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Рождение ребёнка
22.02.1917
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Рождение ребёнка
28.05.1919
Дочь: Ильиных Федосья Степановна
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Рождение ребёнка
04.06.1921
Дочь: Трусова Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Рождение ребёнка
17.01.1923
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Максюкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна
Смерть
13.06.1938