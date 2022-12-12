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Янов Степан Титович

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Место рождения

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

17.05.1885 ст.

Дата смерти

13.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1885 ст.

Отец: Янов Тит Иванович

Мать: Янова Зиновия Леонтьевна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
30.04.1906

Жена: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Башкирцева Фекла Степановна

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Позднякова Анна Степановна

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Янов Поликарп Степанович

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.05.1919

Дочь: Ильиных Федосья Степановна

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.06.1921

Дочь: Трусова Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1923

Сын: Янов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Максюкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Янова Валентина Анисимовна

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
13.06.1938
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