Романов Козьма Михайлов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения25.10.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1803
Отец: Романов Михаил Иванов
Мать: Ефимия Гаврилова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1819
Жена: Пелагея Мартинова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.12.1823
Сын: Романов Александр Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Мартинова
Рождение ребёнка
20.06.1825
Мать ребёнка: Пелагея Мартинова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пелагея Мартинова
Рождение ребёнка
06.09.1831
Дочь: Анна Козьмина
Мать ребёнка: Пелагея Мартинова
Смерть
Неизвестно