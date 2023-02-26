Романов Козьма Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Козьма Михайлов

Романов Козьма Михайлов

avatar

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

25.10.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1803

Отец: Романов Михаил Иванов

Мать: Ефимия Гаврилова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1819

Жена: Пелагея Мартинова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.12.1823

Сын: Романов Александр Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.06.1825

Сын: Романов Антон Козьмин

Мать ребёнка: Пелагея Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Романов Козьма Козьмин

Мать ребёнка: Пелагея Мартинова

Рождение ребёнка
06.09.1831

Дочь: Анна Козьмина

Мать ребёнка: Пелагея Мартинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close