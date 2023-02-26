Ефимия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1799

Сын: Романов Аким Михайлов

Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
25.10.1803

Сын: Романов Козьма Михайлов

Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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