Ефимия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1799
Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
25.10.1803
Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно