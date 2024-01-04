Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: Романов Михаил Иванов
Мать: Романова Дария Захарова
Бракосочетание
25.04.1837
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов
Рождение ребёнка
04.12.1842
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов
Рождение ребёнка
22.11.1845
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов
Рождение ребёнка
15.05.1848
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов
Рождение ребёнка
26.10.1850
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов
Смерть
Неизвестно