Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Романов Михаил Иванов

Мать: Романова Дария Захарова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
25.04.1837

Муж: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Рождение ребёнка
04.12.1842

Сын: Кургузов Николай Егоров

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1845

Сын: Кургузов Митрофан Егоров

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.05.1848

Сын: Кургузов Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1850

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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