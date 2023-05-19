Кузнецов-Кургузов Егор Миронов
Место рождения
Дата рождения07.04.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1818
Отец: Кузнецов Мирон Матвеев
Бракосочетание
25.04.1837
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
04.12.1842
Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
22.11.1845
Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
15.05.1848
Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
26.10.1850
Дочь: Матрона Егорова
Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно