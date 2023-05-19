Кузнецов-Кургузов Егор Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов-Кургузов Егор Миронов

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.04.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1818

Отец: Кузнецов Мирон Матвеев

Мать: Кузнецова Аксиния Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
25.04.1837

Жена: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
04.12.1842

Сын: Кургузов Николай Егоров

Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.11.1845

Сын: Кургузов Митрофан Егоров

Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.05.1848

Сын: Кургузов Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1850

Дочь: Матрона Егорова

Мать ребёнка: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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