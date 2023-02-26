Романова Дария Захарова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти05.04.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.07.1817
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1824
Сын: Романов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
27.10.1829
Дочь: (Романов) Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1832
Дочь: (Романов) Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов
Смерть
05.04.1842
Причина смерти: от водяной болезни
Похороны
Неизвестно