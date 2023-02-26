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Романова Дария Захарова

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

05.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Михаил Иванов

Бракосочетание
?.07.1817

Муж: Романов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Кузнецова-Кургузова Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1824

Сын: Романов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1829

Дочь: (Романов) Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.06.1832

Дочь: (Романов) Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Романов Михаил Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.04.1842
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от водяной болезни
Похороны
Неизвестно

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