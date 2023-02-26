Пелагея Мартинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Мартин Евдокимов
Мать: Мавра Семёнова
Бракосочетание
26.10.1819
Рождение ребёнка
01.12.1823
Сын: Романов Александр Кузьмин
Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов
Рождение ребёнка
20.06.1825
Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов
Рождение ребёнка
06.09.1831
Дочь: (Романова) Анна Козьмина
Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов
Смерть
Неизвестно