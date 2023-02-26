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Пелагея Мартинова

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Мартин Евдокимов

Мать: Мавра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1819

Муж: Романов Козьма Михайлов

Рождение ребёнка
01.12.1823

Сын: Романов Александр Кузьмин

Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.06.1825

Сын: Романов Антон Козьмин

Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Романов Козьма Козьмин

Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов

Рождение ребёнка
06.09.1831

Дочь: (Романова) Анна Козьмина

Отец ребёнка: Романов Козьма Михайлов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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