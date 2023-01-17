Мавра Семёнова
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1790
Сын: Аким Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
20.02.1795
Дочь: Авдотья (Евдокия) Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1799
Сын: Кирик Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Пелагея Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
Рождение ребёнка
01.07.1804
Сын: Прокопий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
16.11.1807
Сын: Матвей Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Евдокимов
Смерть
Неизвестно