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Мавра Семёнова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.02.1790

Сын: Аким Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Козлов Анисим Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
20.02.1795

Дочь: Авдотья (Евдокия) Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1799

Сын: Кирик Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Пелагея Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1804

Сын: Прокопий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
16.11.1807

Сын: Матвей Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Евдокимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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