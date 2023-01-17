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Тупиченков Алексей

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тупиченков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тупиченкова София Алексеевна

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тупиченков Филарет Алексеевич

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тупиченков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупиченкова Анна Алексеевна

Смерть
До 1885
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