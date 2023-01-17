Тупиченков Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тупиченков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тупиченкова София Алексеевна
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тупиченков Филарет Алексеевич
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тупиченков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1885