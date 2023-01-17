Тупиченкова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тупиченков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Тупиченков Алексей
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тупиченкова София Алексеевна
Отец ребёнка: Тупиченков Алексей
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тупиченков Филарет Алексеевич
Отец ребёнка: Тупиченков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупиченков Алексей
Смерть
Неизвестно