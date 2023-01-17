Тупиченкова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупиченкова Анна Алексеевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тупиченков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Тупиченков Алексей

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тупиченкова София Алексеевна

Отец ребёнка: Тупиченков Алексей

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тупиченков Филарет Алексеевич

Отец ребёнка: Тупиченков Алексей

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиченков Алексей

Смерть
Неизвестно
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