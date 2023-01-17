Тупиченков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти01.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Тупиченков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тупиченков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тупиченков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тупиченкова Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Тупиченкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Тупиченкова Илария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тупиченкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тупиченкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тупиченков Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.08.1911 ст.
В Вологодской лечебнице для душевнобольных в с.Кувшинове, от паралептического паралича.