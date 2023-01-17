Тупиченков Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупиченков Николай Алексеевич

Тупиченков Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

01.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тупиченков Алексей

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тупиченков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тупиченков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тупиченкова Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Тупиченкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Тупиченкова Илария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тупиченкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тупиченкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тупиченков Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.08.1911 ст.
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В Вологодской лечебнице для душевнобольных в с.Кувшинове, от паралептического паралича.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close