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Мотовилов Илья Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1923

Дата смерти

10.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923

Отец: Мотовилов Алексей Филипович

Мать: Мотовилова Арина Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Рождение ребёнка
28.09.1951

Сын: Мотовилов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Рождение ребёнка
21.07.1953

Дочь: Анцупова (Мотовилова) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Мотовилов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Смерть
10.09.2002

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