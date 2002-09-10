Мотовилов Илья Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1923
Дата смерти10.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1951
Мать ребёнка: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна
Рождение ребёнка
21.07.1953
Дочь: Анцупова (Мотовилова) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна
Рождение ребёнка
16.04.1956
Мать ребёнка: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна
Смерть
10.09.2002