Мотовилов Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1951
Дата смерти23.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотовилова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотовилова Жанна Сергеевна
Мать ребёнка: Мотовилова Тамара
Рождение ребёнка
12.02.?
Дочь: Мальчукова (Мотовилова) Оксана Сергеевна
Мать ребёнка: Мотовилова Тамара
Рождение ребёнка
27.09.1985
Сын: Мотовилов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Мотовилова Тамара
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
23.11.2000