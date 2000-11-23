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Мотовилов Сергей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1951

Дата смерти

23.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1951

Отец: Мотовилов Илья Алексеевич

Мать: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотовилова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотовилова Жанна Сергеевна

Мать ребёнка: Мотовилова Тамара

Рождение ребёнка
12.02.?

Дочь: Мальчукова (Мотовилова) Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Мотовилова Тамара

Рождение ребёнка
27.09.1985

Сын: Мотовилов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Мотовилова Тамара

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
23.11.2000

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