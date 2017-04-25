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Мотовилов Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1956

Дата смерти

25.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956

Отец: Мотовилов Илья Алексеевич

Мать: Мотовилова (Долгова) Ольга Зиновеевна

Рождение ребёнка
19.08.?

Сын: Мотовилов Степан Владимирович

Мать ребёнка: Мотовилова Надежда Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотовилова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1978

Дочь: Серегина (Мотовилова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Мотовилова Надежда Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
25.04.2017

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