Мотовилов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1956
Дата смерти25.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956
Рождение ребёнка
19.08.?
Сын: Мотовилов Степан Владимирович
Мать ребёнка: Мотовилова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1978
Дочь: Серегина (Мотовилова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Мотовилова Надежда Ивановна
Смерть
25.04.2017