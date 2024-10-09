Мотовилова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.?
Сын: Мотовилов Степан Владимирович
Отец ребёнка: Мотовилов Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1978
Дочь: Серегина (Мотовилова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Мотовилов Владимир Ильич