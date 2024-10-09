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Мотовилова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.?

Сын: Мотовилов Степан Владимирович

Отец ребёнка: Мотовилов Владимир Ильич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотовилов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
24.06.1978

Дочь: Серегина (Мотовилова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Мотовилов Владимир Ильич

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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