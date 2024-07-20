Мотовилова Арина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотовилов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мотовилов Алексей Филипович
Рождение ребёнка
02.08.1923
Сын: Мотовилов Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Мотовилов Алексей Филипович
Смерть
Неизвестно