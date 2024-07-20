Мотовилова Арина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотовилова Арина Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотовилов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мотовилов Алексей Филипович

Рождение ребёнка
02.08.1923

Сын: Мотовилов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Мотовилов Алексей Филипович

Смерть
Неизвестно

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