Мельберт (Олина) Аграфена Савельевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1894 ст.
Дата смерти12.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1894 ст.
Отец: Олин Савелий Филипович
Мать: Олина Агафья Кирилова
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Дочь: Нартович Ираида Григорьевна
Отец ребёнка: Мельберт Григорий Андреевич
Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1975
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва