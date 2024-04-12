Мельберт (Олина) Аграфена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельберт (Олина) Аграфена Савельевна

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Место рождения

Нижнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.07.1894 ст.

Дата смерти

12.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1894 ст.

Отец: Олин Савелий Филипович

Мать: Олина Агафья Кирилова

Нижнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Дочь: Нартович Ираида Григорьевна

Отец ребёнка: Мельберт Григорий Андреевич

Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельберт Григорий Андреевич

Смерть
12.01.1975
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
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